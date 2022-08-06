Вашингтон, 6 августа, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Наследники Джона Толкина выступили против участия Питера Джексона в проекте сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти». Об этом 6 августа сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Властелин колец Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Башня Саурона

Джексон ранее рассказал журналистам, что изначально Amazon предложила ему принять участие в создании шоу, но прекратила все переговоры после того, как он попросил ознакомиться со сценарием. Сейчас инсайдеры сообщили, что компания решила не сотрудничать с режиссёром, поскольку опасалась, что возникнут проблемы с авторскими правами и компанией Warner Bros., но что самое главное, против участия Джексона выступили наследники Толкина.

Напомним, в 2013 году сын Джона Толкина Кристофер Толкин раскритиковал кинотрилогию Питера Джексона «Властелин колец». Писатель, в частности, обвинил режиссёра в том, что он превратил романы его отца в блокбастеры для молодёжи, которым не хватает «красоты и серьёзности».