Москва, 6 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Обстрел Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины считается актом терроризма. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей (обстрел Запорожской АЭС) расцениваем как ядерный терроризм», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси отмечалось, что обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС может обернуться катастрофой.