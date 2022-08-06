Афины , 6 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Извинения принес премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лидеру политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосу Андрулакису в связи с ведшейся против него слежкой. Об этом глава греческого правительства заявил в беседе с газетой Το Βήμα.

DTRocks Кирьякос Мицотакис

В республике разгорелся скандал, когда стало известно, что за оппозиционным политиком Андрулакисом и журналистом Танасисом Кукакисом велась слежка: спецслужбы прослушивали их мобильные телефоны.

По словам Мицотакиса, произошедшее стало «большой и непростительной ошибок», а сам не был проинформирован. Как пишет издание, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы никого не уведомил о слежке за политиком.

«Я должен извиниться перед Никосом Андрулакисом… Я не знал об этом, я бы никогда этого не допустил», — подчеркнул премьер-министр.

В издании отметили, что прослушивание велось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Сама слежка продолжалась на протяжении трех месяцев и была прекращена, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК.