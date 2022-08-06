Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Оперативное совещание на фоне операции вооруженных сил Израиля «Рассвет» проводит премьер-министр Израиля Яир Лапид, об этом сообщает 6 августа пресс-служба главы правительства Европейского государства.

Mfa.gov.il Яир Лапид

«Премьер-министр Яир Лапид проводит оперативное совещание в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве», — заявили в пресс-службе.

Напомним, о начале своей операции палестинской группировки на территории сектора Газа официальный Тель-Авив объявил 5 августа. На сегодняшний день в армию уже 25 тыс. резервистов. В результате ударов авиации Израиля по сектору Газа там погибли по меньшей мере десять человек.

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