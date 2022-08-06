* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:05 — REGNUM Ответственность за теракт, произошедшей в афганской столице, на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом со ссылкой на боевиков 6 августа сообщает Reuters.

Исламисты

Теракт произошел в жилом районе, расположенном на западе Кабула, его жертвами стали по меньшей мере восемь человек. Ранения получили еще около 20 человек.

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Представитель МВД сообщил, что на месте взрыва находилась следственная группа, которая оказала помощь раненым и дала предварительные данные о числе пострадавших и погибших.