Донецк, 6 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 6 августа сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 150 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 мм.