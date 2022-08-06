Тель-Авив, Израиль, , 18:40 — REGNUM Израильские военные продолжат оперативные действия против «виновных в терроризме» и усилят их. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министр обороны Израиля Бени Ганц Idf.il

«Наши оперативные действия против виновных в терроризме будут продолжаться и усиливаться», — сказал Ганц в ходе посещения батареи противоракетной обороны «Железный купол».

Министр заявил также, что операция «Рассвет», которую армия Израиля начала в секторе Газа, нацелена на устранение угрозы со стороны террористической организации «Исламский джихад», восстановление мира и стабильности на юге страны. За сутки военные уничтожили десятки объектов группировки, предназначенные для производства и запуска ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Израиля наносит удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

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