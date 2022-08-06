Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В телеграм-каналах 6 августа обнародована информация об обострении военной ситуации в центральной части Израиля. Там слышны сирены воздушной тревоги, не исключено, что готовится новое нападение.

Mereja.com ВВС Израиля

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 августа в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 13 палестинцев и еще 114 были ранены.

В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. Новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта серьезно обеспокоены в Москве.

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