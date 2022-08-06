Санкт-Петербург, 6 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. На Санкт-Петербург 6 августа обрушилась непогода. Как передает корреспондент ИА REGNUM, мощный ураган с градом и ливнем повалил десятки деревьев и столбов, дождевая вода затопила несколько улиц. Не обошлось без пострадавших: на женщину упала остановка.

Pixabay.com Гроза

Циклон в Петербург пришёл из Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, оранжевый уровень опасности будет действовать в Северной столице с 18:00 6 августа по 0:00 7 августа 2022 года.

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