Москва, 6 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила 6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства, также дана оценка заявлению украинского посла в Британии Вадима Пристайко о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР. По мнению Захаровой, оно носит популистский характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года власти Украины потребовали от России «хотя бы треть» зарубежного имущества Советского Союза, которое российская сторона получила потому, что взяла на себя долги СССР.

По словам украинского посола в Великобритании Вадима Пристайко, в частности, речь идет о помещениях, которые, по мнению Киева, находятся в Британии и были незаконно зарегистрированы на Российскую Федерацию.

Данное заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил как банкротство киевского режима.

Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что поезд уже давным-давно ушёл, и поэтому никакое имущество Советского Союза Украине не светит.

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