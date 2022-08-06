Москва, 6 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. О состоянии здоровья переболевшего COVID-19 Александра Маслякова рассказал телеведущий Михаил Марфин.

Government.ru Александр Масляков

По его словам, бессменный ведущий КВН проходит долгий процесс восстановления после COVID-19. В данный момент он не проводит игры КВН лично, но дистанционно руководит процессом, передает BLITZ+. Вместо Маслякова ближайшую игру в Светлогорске проведет экс-капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталев.

«Чувствует он себя нормально, но пока просто руководит процессом», — отметил Марфин.