Москва, , 14:44 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Haval получила в России патент на внешний вид нового компактного кроссовера Monster. Об этом пишет Motor.ru.

Автомобили Haval (сс) TuRbO_J

В Китае эта модель была представлена в ноябре 2021 года под названием Shenshou. Компактный кроссовер построен на базе модульной технологической платформы L. E. M. O. N. На этой платформе собраны уже продающиеся в России модели Jolion и Dargo.

Модель Shenshou в Китае представлена в двух версиях: с 1,5-литровым двигателем мощностью 184 лошадиные силы и двухлитровым агрегатом мощностью 224 л. с. На момент выхода в Китае эти автомобили продавались по цене от 132 тыс. до 169 тыс. юаней (от 1,2 млн до 1,6 млн рублей).

Сроки появления новой модели на российском рынке не раскрываются. Сейчас в России линейка Haval представлена моделями Jolion, F7, F7x, H9 и Drago.

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