Лондон, 6 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International не будет отказываться от выводов своего недавнего доклада, в котором говорится, что украинские военные нарушают законы ведения войны, ставя под угрозу жизнь мирных жителей размещением боевой техники и вооружения в школах и больницах. Об этом 6 августа заявили в правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне.

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«Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах», — приводит слова представителя названной организации ТАСС.

Также в организации уточнили, что считают беспристрастную реакцию принципиально важной и добавили, что будут сообщать о нарушениях международного гуманитарного права киевским режимом, когда обнаружат таковые, как это было сделано в этом случае.

«Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — добавил представитель организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский правозащитник Аджаму Барака написал, что организация Amnesty International («Международная амнистия») раскрыла в своём нашумевшем докладе факты о вооружённых силах Украины (ВСУ), которые умалчивают СМИ в западных странах.