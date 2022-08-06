Херсон, 6 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Об этом 6 августа сообщили в ГУМВД по Херсонской области.

Commons.wikimedia.org Образец водительского удостоверения

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«На улице Вишневая, 22 с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона. Госуслуга будет оказана в первую очередь жителям Херсона, получившим российские паспорта. Херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области», — отметил представитель областного ГУМВД.

Для получения госуслуги по замене водительского удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, при его отсутствии — подтверждение обучения в автошколе.