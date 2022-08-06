Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, 6 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Иркутской области 34-летнюю жительницу Эхирит-Булагатского района заподозрили в убийстве собственного сына. Против органов системы профилактики возбудили дело о халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, мать 12-летнего ребёнка долгое время не оказывала ему медицинскую помощь и не кормила, из-за чего потерпевшего доставили в областную больницу, где он скончался через некоторое время. При этом сотрудники органов профилактики с апреля 2022 года бездействовали.

«В результате халатности вышеуказанных должностных лиц 5 августа наступила смерть малолетнего в ОГБУЗ «Областная больница № 2», — отметили в управлении.

К настоящему времени матери ребёнка предъявлено обвинение, решением суда она заключена под стражу.

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