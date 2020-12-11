Рязань, , 17:12 — REGNUM 36-летней жительнице Рязани вынесли приговор за убийство малолетнего ребёнка, совершённое с особой жестокостью. Женщина оставила младенца без еды, он скончался от истощения, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе Октябрьского районного суда Рязани.

Установлено, что мать с сентября по ноябрь 2018 года злоупотребляла спиртными напитками. Своего трёхмесячного сына она сняла с учёта в детской поликлинике, в полной мере не исполняла родительские обязанности, а с 5 ноября и вовсе перестала его кормить. Через двое суток младенец скончался от истощения.

С учётом наличия у обвиняемой других малолетних детей суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.