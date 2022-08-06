Франкфурт-на-Майне, Германия, 6 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. 5 августа мюнхенская «Бавария» в первом матче первого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 разгромила франкфуртский «Айнтрахт». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана, которые уже к завершению первой половины вели со счетом 5:0.

ФК Бавария Мюнхен

Тем самым «Бавария» установила новый рекорд — счет 5:0 стал самым крупным зафиксированным счетом по итогам первого тайма в первом туре за всю историю чемпионатов Германии.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» проходил во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», а забитыми мячами отметились Йозуа Киммих (5'), Бенжамен Павар (11'), Садио Мане (29' Серж Гнабри), Серж Гнабри (43' Томас Мюллер), Джамал Мусиала (35' Томас Мюллер, 83' Лерой Сане) и Рэндал Коло (64').