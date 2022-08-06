Херсон, 6 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Планы Киева захватить территории в Херсонском направлении были разрушены действиями Вооруженных сил РФ. Об этом 6 августа рассказал полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец в интервью «Украине. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Полтора месяца назад ВСУ заявляли о генеральном сражении под Херсоном, но ситуация на территории изменилась за несколько недель — это остановило планы Киева на ее захват, отметил эксперт.

«Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим… Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — добавил он.

ВСУ, по его словам, решили отказаться от наступления из-за серьезной подготовки армии России.