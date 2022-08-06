Москва, , 12:56 — REGNUM 6 августа 2022 года исполнится 77 лет с момента ядерной бомбардировки США во время Второй мировой войны японского города Хиросимы, которая стала одной из самых чудовищных трагедий в истории человечества.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Около 08:00 самолёт американских ВВС Enola Gay произвел сброс над Хиросимой ядерной бомбы «Малыш», которая разорвалась на высоте 576 метров над поверхностью земли.

При этом в первые минуты в результате взрыва погибли порядка 80 тысяч человек, ещё десятки скончались потом от последствий ядерной бомбардировки и на данный момент практически нельзя подсчитать, сколько людей затем пострадали от лучевой болезни.

Отметим, 6 августа 1945 года США в Хиросиме впервые в истории применили ядерное оружие в боевых условиях, при этом фактически это было испытание эффективности такого вида вооружений на мирных жителях.