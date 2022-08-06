Запорожье, Украина, 6 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Российский флаг установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.

Российский флаг

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«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 м. Жители города знают: они под надежной защитой», — сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства на месте событий.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов.