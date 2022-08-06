Москва, 6 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Предполагаемый диагноз главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо — это отравление неизвестным веществом. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Mash».

Midural.ru Аппарат ИВЛ

«Предполагаемый диагноз главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, по нашим данным — отравление неизвестным веществом. Среди других вариантов — энцефалопатия неясного генеза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время Сальдо находится в НИИ им. Склифосовского в Москве и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). При этом отмечается, что состояние политика улучшается и он периодически просыпается.

«Сальдо поступил в клинику в 02:20 ночи. В палату к нему никого не пускают. Политика подключили к ИВЛ, но уже сегодня, скорее всего, его отключат. Состояние главы ВГА оценивают, как стабильное», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа врачи после обследования главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо решили направить его на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского.