Вашингтон, 6 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Космический аппарат «Хайям», который будет запущен российской ракетой «Союз», даст Ирану беспрецедентные возможности по спутниковому контролю военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в западных силовых ведомствах.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Запуск иранского спутника «Хайям», названного в честь известного персидского философа, математика и поэта Омара Хайяма, запланирован на 9 августа. Спутник будет запущен с космодрома «Байконур» российской ракетой-носителем «Союз-2.1б». Сам космический аппарат также создан специалистами российских предприятий по заказу Ирана.

По данным The Washington Post, спутник «Хайям» является аналогом аппаратов российской спутниковой группировки «Канопус-В». Космический аппарат будет оснащён камерами высокого разрешения, «которые предоставят Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе».

Американское издание отмечает, что Россия может передать спутник под контроль Ирана через несколько месяцев после запуска. По данным неназываемых западных чиновников, в это время аппарат сможет использоваться для наблюдения за военными целями в ходе специальной операции на Украине.

В статье говорится о том, что предстоящий запуск стал очередным этапом развития военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. О запуске спутника было объявлено вскоре после визита президента России Владимира Путина в Тегеран, где он встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Иран также занимается развитием собственной космической программы. В 2020 году в Тегеране заявили об успешном запуске военного спутника Noor-1, а в июне 2022 года — об испытательном запуске новой ракеты-носителя Zuljanah, разработанной для запуска спутников.