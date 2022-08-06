Киев, 6 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. ВСУ и представители западных разведок столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации на Украине. Речь идет о представителях батальонов, сформированных из Тувы, Бурятии, Якутии, Дагестана, передает 6 августа «Военное обозрение».

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

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Эксперты портала отмечают, что западные разведки не имеют специалистов, которым удавалось бы перевести несколько языков России. В основном в ЦРУ привлекали специалистов, которые могут изъясняться на украинском и русском языках.

Данный фактор сейчас играет против Запада, подчеркивают в «Военном обозрении».