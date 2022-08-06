Баку, 6 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян заявил, что связь между министрами обороны Армении и Азербайджана прекратила действовать несколько месяцев назад.