Вашингтон, 6 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Гигант цифровой коммерции Amazon заключил сделку по поглощению компании iRobot Corp, занимающейся производством роботов-пылесосов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По условиям сделки, Amazon приобретёт активны iRobot по цене $61 за акцию. Общая сумма сделки составит около $1,7 млрд.

В Amazon рассказывали о перспективах рынка умной бытовой техники ещё в 2021 году. Тогда вице-президент компании Дэйв Лимп заявил, что через пять или десять лет в каждом доме будет использоваться хотя бы один робот. Сейчас на подразделение по производству умных колонок, систем домашней безопасности и других бытовых электронных устройств приходится лишь небольшая часть прибыли Amazon.

Основным продуктом компании iRobot является робот-пылесос Roomba. В Amazon заявили, что после поглощения компания продолжит поставлять устройства Roomba другим ритейлерам и поддерживать их совместимость не только с Alexa, но и с голосовыми помощниками других компаний.