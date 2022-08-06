В ГИБДД назвали причины ДТП с участием детей
Екатеринбург, 6 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних наводит на вывод о том, что со стороны их законных представителей нет контроля за их досугом. Об этом сообщает свердловское управление ГИБДД.
По данным ведомства, родители не учат своих детей правилам дорожного движения и соблюдению мер безопасности на проезжей части. При этом у несовершеннолетних имеются различные средства передвижения, в том числе даже автомобили, и доступ к технике не всегда ограничен взрослыми. В результате подростки попадают в ДТП, в том числе и смертельные.
В ГИБДД призывают взрослых учить детей дорожной грамотности и обязательно контролировать их досуг.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Березниках в Пермском крае грузовик насмерть сбил девочку-велосипедистку. А в Свердловской области за последние две недели резко выросло количество ДТП. Восемь человек, в том числе ребёнок, погибли, а ещё 120, в том числе 23 ребёнка, получили травмы, но выжили.