Москва, , 08:56 — REGNUM Сообщения о том, что сотрудник ВВС США обвинил руководство этого рода американских войск в выдавливании женщин с различных позиций в пользу транссексуалов для большего «гендерного разнообразия», прокомментировал 6 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Интересно, кто заменит трансов, когда «мода» на них в западном мире пройдет? Впрочем, с таким разнообразием гендеров кого-нибудь непременно найдут», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа американская певица Деми Ловато заявила, что снова использует по отношению к себе местоимение «она».