Москва, 6 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 6 и 9 августа, дни, когда США сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что любая военная конфронтация между ядерными странами должна быть предотвращена.

«6 августа 1945 года, 77 лет назад, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Которые не представляли никакой угрозы. Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир», — отметил Володин в своём-телеграм канале.

Он добавил, что США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие.

«На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран. После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина. 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — заключило Володин.

В конце Второй мировой войны ВС США произвели атомные бомбардировки городов Японии — Хиросимы и Нагасаки. После этого правительство Японии объявило о капитуляции. По разным оценкам, от взрывов погибли 70−100 тыс. человек. Через 5 лет от радиоактивного заражения и онкологических заболеваний общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.