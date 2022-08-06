Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Ситуация вокруг Украины будет только усугубляться, пока Джо Байден занимает должность президента США, заявил бывший глава американского Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы — страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов», — заявил он.

Трамп добавил, что ситуация на Украине ухудшается и будет ухудшаться и далее, пока у власти находится Байден. По словам экс-президента США, этого можно было бы избежать.

«Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины могло бы и не быть. Он подчеркнул, что не допустил бы обострения на Украине, оставайся он и дальше главой Белого дома.