Москва, , 07:02 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Китая в количестве семи штук были замечены над островами, подконтрольными Тайваню. Об этом 6 августа сообщила газета «Ляньхэбао».

Как отметило командование сухопутных войск Тайваня, количество беспилотников и частота их вылетов в последнее время растёт. Войска, расположенные в гарнизоне, будут запускать предупредительные сигнальные снаряды и поддерживать на высоком уровне наблюдательную и боевую готовность».

Китайские беспилотники пролетели над группой небольших островов, которые находятся в западной части Тайваньского пролива, возле побережья провинции Фуцзянь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители Пентагона неоднократно пытались связаться с военными Китая на фоне проходящих в районе Тайваня учений, однако китайская сторона не отвечает.

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