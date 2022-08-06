Вашингтон, 6 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Организация Amnesty International («Международная амнистия») раскрыла в своём нашумевшем докладе факты о вооружённых силах Украины (ВСУ), о которых умалчивают СМИ в западных странах. Об этом заявил 5 августа американский правозащитник Аджаму Барака в своём Twitter.

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Барака указал, что Amnesty International сообщила очевидные факты, которые замалчивались и игнорировались западной прессой. В частности, Барака отметил факты использования украинскими боевиками гражданского населения в качестве живого щита.

Правозащитник также обратил внимание на намёки президента Украины Владимира Зеленского на то, что Amnesty International якобы попала под воздействие «кремлёвской пропаганды».

Напомним, 4 августа Amnesty International опубликовала доклад, где были указаны факты нарушения украинскими военными законов ведения войны. В частности, военнослужащие размещали боевую технику возле гражданских объектов, прикрываясь ими, а также не давали мирному населению покинуть район боевых действий, прикрываясь им.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что со своего поста ушла глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук. Своё увольнение она объяснила расхождением во взглядах на ценности с организацией.