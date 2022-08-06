Екатеринбург, 6 августа, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 и 7 августа ожидается жаркая погода. Это следует из сообщений синоптиков.

Прогнозирование погоды

В Екатеринбург, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле воздух может прогреться до 27-28 градусов. То же касается и Камышлова, и Краснотурьинска.

На севере области, в Ивделе, возможно 30 градусов выше нуля.

Жаркая погода будет и на следующей неделе. Днём столбик термометра поднимется выше +25 градусов.