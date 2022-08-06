Лима, 6 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 5 августа объявил, что не принял отставку председателя правительства Анибаля Торреса Васкеса, направившего ему двумя днями ранее соответствующее заявление. Об этом Кастильо написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

Педро Кастильо «Я не принял отставку премьер-министра Анибаля Торреса, который обещает продолжать работать на благо нашей страны».

Торрес Васкес стал четвёртым председателем правительства за годовое президентство Кастильо. Он занял свой пост 8 февраля, а 14 февраля обвинил оппозиционеров в парламенте в попытке государственного переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Перу, в котором большинство составляют представители оппозиции, одобрил по просьбе правительства ввод в страну американских войск с боевым оружием для участия в совместных учениях.

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