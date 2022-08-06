Вашингтон, 6 августа, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Попытки США переложить на Россию вину за глобальный продовольственный кризис являются лживыми и абсурдными. Такое заявление сделал 5 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует пресс-служба российской дипмиссии в своём телеграм-канале.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Комментируя заявления руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, российский дипломат указал на абсурдность и лживость слов американского представителя.

«Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее, желания разобраться в существе проблемы», — отметил Антонов.

Российский дипломат напомнил, что ситуация с дефицитом сельхозпродукции возникла из-за ряда обстоятельств, среди которых последствия пандемии коронавируса, логистические проблемы, инфляция, «усталость» почв и изменение климата.

Кроме того, Антонов особо выделил антироссийские санкции как один из факторов, осложнивших зарубежным компаниям сотрудничество с российскими аграрными предприятиями.

Также российский посол обратил внимание, что Россия делает взносы в фонд Всемирной продовольственной программы ООН и является надёжным и ответственным поставщиком продукции на мировой рынок. Антонов приветствовал возобновление поставок украинского зерна по Чёрному морю, отметив, что Вашингтон не может смириться с тем, что отсутствует среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.