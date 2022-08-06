Тегеран, 6 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 5 августа глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявил, что Иран соблюдает режим ДНЯО и никогда не испытывал необходимости в ядерной военной программе. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

ulleo Ядерная программа

Председатель ОАЭИ Мохаммад Эслами сделал это заявление в интервью тегеранскому телеканалу Al-Alam TV.

«У нас нет и не чувствуется необходимости в атомной военной программе, потому что ни в нашей оборонной доктрине, ни в наших религиозных убеждениях нет места атомной бомбе», — отметил иранский представитель.

Что касается возможностей по ядерному обогащению, глава ОАЭИ сообщил: «Согласно закону, мы должны увеличить мощность по обогащению до 190 000 единиц урана, полагаясь на передовые машины IR6. Эти центрифуги сегодня работают на производственной линии с максимальной эффективностью и качеством».