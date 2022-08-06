Пекин, , 02:38 — REGNUM Антироссийские санкции и действия Запада в отношении Украины не поддерживает большинство стран мира. Такое заявление сделал 5 августа посол КНР в Париже Лю Шайе в интервью телеканалу LCI.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с западным альянсом и не поддерживает санкции против России», — указал Лю Шайе.

Также китайский дипломат отметил, что США теряет своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лю Шайе пояснил, что в планах региона в мире и спокойствии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения, а США своим вмешательством делает попытки внести разлад в обстановку. При этом США действуют не в интересах стран региона, а исключительно ради сохранения своей гегемонии в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае призвали США признать свои ошибки и устранить серьёзные последствия визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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