Могадишо, 6 августа, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Двое военнослужащих армии Сомали погибли в результате нападения боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в регионе Хиран. Об этом сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

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«Двое солдат, остановивших автомобиль на блокпосте, погибли, еще трое получили ранения», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что террористы пытались атаковать военную базу в городе Калабейр при помощи грузовика со взрывчаткой. Атаку удалось отразить. При этом в пресс-службе не уточнили информацию о потерях среди террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля террористы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили взрыв в городе Байдоа в Сомали. В результате теракта погиб министр юстиции Юго-Западного штата Сомали.