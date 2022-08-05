Вашингтон, 6 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. В больнице Вашингтона умер третий пострадавший из четырёх человек, получивших удар молнии в сквере вблизи Белого дома. Об этом со ссылкой на столичную полицию 5 августа сообщает телеканал Fox 5.

White House Белый дом

Трагедия произошла вечером 4 августа, когда над Вашингтоном разразилась мощная гроза. По информации экстренных служб, молния поразила четверых гулявших в Лафайетт-парке, расположенном напротив резиденции президента США. Утром 5 августа стало известно о смерти в больнице семейной четы Мюллер — 76-летнего Джеймса и 75-летней Донны.

Третьим умершим после удара молнии оказался мужчина в возрасте 29 лет. Медики оценивают как критическое состояние и четвёртого пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека пострадали из-за удара молнии у Белого дома в американской столице Вашингтоне.