София, , 23:19 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате масштабной аварии пассажирского автобуса в районе населенного пункта Копривштица на северо-западе Болгарии. Об этом 5 августа пишет софийский информационный портал News. bg.

Перевёрнутый автобус Aquistbe

По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30 по местному времени, когда рейсовый автобус, у которого спустили колесо, врезался в ограду речного моста.

Сообщается об эвакуации 50 пассажиров транспортного средства. О состоянии их здоровья ничего не известно. Для ликвидации последствий аварии были задействованы силы МЧС и армии Болгарии. Ведется расследование обстоятельств ДТП.