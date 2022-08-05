Минск, 6 августа, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко остался недоволен темпами уборочной кампании в Поставском районе. Об этом он заявил 5 августа во время посещения региона, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Уборочная на Поставщине, по оценке Лукашенко, проходит «средненько».

"Надо увеличить темп. На час раньше начинать. На час позже заканчивать. Но надо увеличивать темпы», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко в очередной раз напомнил чиновникам о том, что в поле должна быть «железная дисциплина».

«Милиция, армия — заставь работать всех! Война ведь хуже, чем железная дисциплина. Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать», — заявил Лукашенко.

Как сообщалоИА REGNUM, в 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку губернатора Могилëвской области из-за ненадлежащего содержания коров в одном из агропредприятий области.