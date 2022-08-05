Приштина, , 23:05 — REGNUM Группа американских сенаторов из рядов Демократической и Республиканской партий 5 августа выступила с законодательной инициативой по Балканам, предполагающей борьбу с коррупцией и поддержку торгово-экономического развития Балканских стран с целью ограничения дестабилизирующей деятельности в этих странах.

США и Евросоюз Elionas2

Как сообщают в «Голосе Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Акт о демократии и процветании Западных Балкан был внесен на рассмотрение сенатором из рядов Демократической партии США Джин Шахин, главой комиссии по Европе и сотрудничеству по вопросам региональной безопасности, и республиканским сенатором Роджером Викером.

Поводом к внесению законопроекта стала дестабилизация региона на фоне украинского кризиса. По мнению Шахин, в текущих условиях для США отношения со странами региона несут первостепенное значение.

Напомним, 31 июля на севере Косово возвели баррикады, в ходе перестрелки были ранены 11 человек. Сербия привела войска в состояние боеготовности, а в сербских СМИ распространяются сообщения о готовящихся этнических чистках.

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