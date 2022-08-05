Ростов-на-Дону, , 22:58 — REGNUM Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил власти Ростова-на-Дону задуматься о собственном производстве микрочипов для ноутбуков. Однако оперативно наладить выпуск микросхем не удастся, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Микросхема Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, предполагалось, что будущий завод по производству ноутбуков будет собирать технику с использованием микросхем TSMC, однако поставщики Тайвани отказались осуществлять их поставки в Россию. Сегодня рассматривается не только возможность сотрудничества с китайскими производителями, но и открытие собственного производства микрочипов.

«Это следующий этап, мы к этому стремимся. Нужно разработать технологию, найти инвесторов, запустить дорогостоящее производство. Если технология будет разработана, то я уверен, инвесторы найдутся», — цитирует Логвиненко Gazeta.ru.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону к 2024 году будет реализован инвестиционный проект, предполагающий строительство завода по выпуску радиоэлектронной продукции. В реализацию первого этапа инвестор вложит 800 млн рублей. Воплощение проекта в жизнь позволит трудоустроить около 100 специалистов.

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