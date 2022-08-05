Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. На КПП Косово выстроились четырехчасовые очереди из желающих покинуть край. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

GentiBehrama Призрен, Косово

Территорию края покидают албанцы, приезжавшие на родину на отдых, теперь они возвращаются в страны Западной Европы на заработки.

Самые глухие пробки — на КПП на границе с Северной Македонией в Мердаре. При этом время ожидания на въезде составляет 15-20 минут.

Время ожидания на КПП Белая земля на границе с Сербией составляет до двух часов. Аналогичная ситуация на КПП в Мучибабе.

Наименее интенсивный выезд на КПП Яринье и Берняк на границе с Сербией, где время ожидания составляет полчаса.