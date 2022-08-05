Рим, 5 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В новом учебном году маски в школах Италии должны будут носить только те учащиеся, для которых заражение коронавирусом может стать особенно опасным, соответствующий проект декрета представили 5 августа руководители минздрава и министерства образования.

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Аналогичные правила будут действовать и в отношении преподавателей.

Предполагается обязать администрации школ регулярно проветривать помещения и предоставить школьникам и преподавателям доступ к санитайзерам.