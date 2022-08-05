Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Тысячи поклонников Call of Duty: Warzone подписали петицию c требованием возвращения в многопользовательскую экшн-игру карты Верданска. Об этом 5 августа сообщает портал PCGamesN.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Эта карта была удалена из Warzone ещё в 2021 году, последние игры на ней прошли 8 декабря 2021-го. В преддверии релиза Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 геймеры решили напомнить разработчикам, что Верданск пользовался большой популярностью.

«Мы, игроки и сообщество, хотим выбора, а не должны быть вынуждены [sic] играть на определенной карте или в режиме», — заявили авторы петиции . На момент написания это новости её подписали уже более 14,5 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Сеть «утекла» информация о таинственном режиме DMZ, который может появиться в Call of Duty: Modern Warfare II. Геймеры предполагают, что этот режим сделает новую игру серии похожей на Escape from Tarkov.

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