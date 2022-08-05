Ижевск, 5 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. ЦИК Удмуртии не зарегистрировал республиканский список кандидатов от партии «Коммунисты России» для участия в выборах депутатов Госсовета республики седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Rama Выборы

Рабочая группа ЦИК при проверке представленных документов выявила 20,02% недействительных подписей избирателей от общего числа подписей, отобранных для проверки. Кандидатов для участия в выборах по одномандатным округам партия не выдвигала.

В то же время были зарегистрированы списки «Единой России» и КПРФ. Из списка коммунистов исключен один из кандидатов в связи с наличием иностранного гражданства.

Список «Единой России» возглавили глава республики Александр Бречалов, председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова и председатель постоянной комиссии Госсовета по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов.

Список КПРФ возглавили первый секретарь удмуртского рескома КПРФ, депутат госсовета Владимир Бодров, директор ООО «Бастион», глава фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров и замдиректора ООО «Экобезопасность», депутат гордумы Можги Юрий Балахонцев.

Таким образом, в выборах депутатов регионального парламента примут участие представители восьми партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия — За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Удмуртии отказал в регистрации в качестве кандидата для участия в выборах главы республики Юрию Мишкину от «Коммунистов России». Он не представил в избирательную комиссию необходимые документы.

Читайте также: Из предвыборной гонки за пост главы Удмуртии выбыл ещё один кандидат