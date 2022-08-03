Ижевск, 3 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Юрий Мишкин от партии «Коммунисты России» не был зарегистрирован кандидатом для участия в выборах на пост главы Удмуртии. Он не предоставил нужные для регистрации документы. Об этом сообщается в официальной группе ЦИК Удмуртии в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Вместе с тем Георгий Лещев от партии «Зеленая альтернатива» был успешно зарегистрирован кандидатом на выборы главы республики.

Также стоит отметить, что из республиканского списка «Справедливой России» был исключен Дмитрий Бегишев — он является членом иной политической партии, а из списка партии «Зеленая альтернатива» — Иван Гвоздков в связи с тем, что он подал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Антонов, политтехнолог, выдвигавшийся кандидатом на выборы главы Удмуртии от «Партии возрождения России», снял свою кандидатуру.

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