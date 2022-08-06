Тбилиси, , 01:59 — REGNUM Руководитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе подал в отставку, сообщает 5 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Журналистам стало известно, Гамкрелидзе планирует выступить с заявлением в понедельник. Сам Гамкрелидзе на телефонные звонки не отвечает, а министерство здравоохранения Грузии официально не подтверждает отставку главы центра.

Что послужило причиной такого решения, на данный момент неизвестно.

Напомним, что защитивший докторскую диссертацию в Москве Амиран Гамкрелидзе возглавлял Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний с 2013 года, а в 2001—2003 годах занимал пост министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.