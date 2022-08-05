Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Косово 4 августа состоялось заседание парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, председатель комиссии, представитель оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Бек Бериша предложил обсудить парламентскую дипломатию в сфере безопасности, однако не получил поддержку депутатов из рядов правящей партии «Движение за самоопределение».

Депутат из рядов «Самоопределения» Энвер Дуголы заявил, что вопросы парламентской дипломатии не могут обсуждаться в парламентской комиссии, поскольку находятся в компетенции МИД.

Повестка безопасности на заседании комиссии была привязана к недавнему обострению на севере Косово.