Ростов-на-Дону, 5 августа, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года трудоустроились с помощью службы занятости более 29 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в донском правительстве.

ИА REGNUM Ударный труд

Как уточнил начальник управления службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, к началу июля численность безработных граждан снизилась до 13,5 тыс. человек. В банке вакансий содержится 58 тыс. рабочих мест.

К участию в общественных работах привлечено около 1,5 тыс. человек. Во временных работах заняты 168 человек.

Также проводится переобучение работников.

ИА REGNUM сообщало, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников не исключает роста уровня безработицы осенью. При этом ситуация в любом случае останется контролируемой.